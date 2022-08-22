Шетт оценила перспективы Маррея

Победительница 13 турниров WTA, а ныне комментатор австрийка Барбара Шетт высказалась о британце Энди Маррее. По мнению Шетт, у него остаётся не так много времени, чтобы ещё чего-то добиться до завершения карьеры. Ранее 35-летний шотландец говорил, что будет выступать до того времени, пока ему будет позволять здоровье.
«С физической точки зрения ему будет всё сложнее. И речь идёт не только о его бёдрах, но и обо всех травмах, которые были. С возрастом всё тяжелее сохранять форму и здоровье. Я неоднократно видела, как это проходили возрастные игроки.
Похоже, что именно такова ситуация у Маррея. У него заканчивается время. Наверное, он сам пока не знает, когда завершит карьеру. Думаю, что он постарается обрести форму к US Open. Но пока на американских турнирах у него дела складываются не так, как он хотел», — цитирует Шетт Eurosport.
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