Рафаэль Надаль провёл тренировку на центральном корте US Open
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл тренировку на центральном корте US Open. Об этом испанец сообщил в социальных сетях.
«Первая тренировка на стадионе имени Артура Эша… Концентрация!» — написал Надаль.
Напомним, до этого испанец был вынужден тренироваться на кортах в Цинциннати, хотя вылетел с турнира во втором круге. Это было вызвано тем, что корты US Open открылись лишь на прошедших выходных.
US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Надаль пропустил прошлогодний розыгрыш турнира.
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