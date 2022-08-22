Подборка лучших ударов Чорича на пути к титулу Цинциннати
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Хорватский теннисист Борна Чорич в финале «Мастерса» в Цинциннати (США) переиграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:0), 6:2. YouTube-канал Tennis TV опубликовал подборку лучших ударов Чорича на турнире в Цинциннати.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Благодаря победе в США 25-летний хорватский теннисист набрал 1000 рейтинговых очков и переместился в мировом рейтинге с 152-го места на 29-е. По пути к главному матчу турнира Борна Чорич обыграл Лоренцо Музетти, Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Феликса Оже-Альяссима и Кэмерона Норри. Испанец Надаль стал единственным, кому удалось забрать у хорвата сет.
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