Вторая ракетка мира Александр Зверев официально снялся с US Open — 2022
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Ассоциация тенниса США (USTA) официально подтвердила, что олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сыграет на US Open – 2022.
Напомним, Зверев получил страшную травму в полуфинальном матче с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос» — 2022 и с тех пор не выходил на корт. При падении Александр порвал все три боковые связки.
В данный момент Зверев набирает форму в Монако. Александр собирается принять участие в групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября, через два дня после финала US Open.
Благодаря отказу Зверева в основную сетку Открытого чемпионата США войдёт американец Стефан Козлов.
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