Арина Соболенко: надеюсь, однажды я смогу сказать, что горжусь собой

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, гордится ли своими результатами.

Соболенко проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Мы знаем, как много ты работаешь, и мы гордимся тобой, но гордишься ли ты собой?» — спросил один из подписчиков.

«Я правда стараюсь гордиться собой (эмодзи – «смех до слёз»). Я просто усердно работаю и делаю всё, что в моих силах, несмотря ни на что. Надеюсь, однажды я оглянусь назад и подумаю: «Как же я горжусь собой», — ответила Арина.

В данный момент белоруска готовится к выступлению на US Open – 2022, который пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Его действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану. Соболенко же в прошлом сезоне на US Open дошла до полуфинала.