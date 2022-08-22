«В последние пару дней чувствовал, будто мне снова 6 лет». Циципас — о Цинциннати

Греческий теннисист Стефанос Циципас (пятая ракетка мира) поделился мыслями о турнире в Цинциннати (США), где он в финальной встрече уступил хорвату Борне Чоричу. Соревнования проходили с 15 по 21 августа.

«Горжусь этой неделей. Я не прикасался к своему телефону больше восьми дней, потому что чувствовал, что он мне не нужен. Удивительно, как замедляется жизнь, когда вы не подвергаетесь воздействию стимуляторов.

Несколько долгих сражений, чтобы выдержать всё это. Много беготни и драк. День и ночь. Я хотел бы продолжить, поблагодарив команду за то, что в последние пару дней чувствовал, будто мне снова шесть лет», — написал грек в социальных сетях.

Стефанос Циципас за карьеру заработал девять титулов ATP. Теннисист ещё не побеждал в Цинциннати.