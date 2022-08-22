Видео: Мария Шарапова тренирует жениха на теннисном корте

Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях видео, где играет в теннис вместе с титулованной возлюбленной.
«Прежде чем ты (обращение к Марии) прокомментируешь это, скажу, да, на моей стороне сетки всё ещё много мячей, но уже меньше, чем когда ты в последний раз посещала мою тренировку», — подписал видео Алекс.
Напомним, 1 июля Шарапова и Гилкс впервые стали родителями. Мария родила мальчика, которого назвали Теодором.
За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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