Видео: Мария Шарапова тренирует жениха на теннисном корте

Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях видео, где играет в теннис вместе с титулованной возлюбленной.

«Прежде чем ты (обращение к Марии) прокомментируешь это, скажу, да, на моей стороне сетки всё ещё много мячей, но уже меньше, чем когда ты в последний раз посещала мою тренировку», — подписал видео Алекс.

Напомним, 1 июля Шарапова и Гилкс впервые стали родителями. Мария родила мальчика, которого назвали Теодором.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.