Арина Соболенко раскрыла подробности своих отношений с экс-хоккеистом Кольцовым

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась подробностями своих романтических отношений с бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне ассистентом тренера московского «Спартака» Константином Кольцовым.

Соболенко проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Как долго длятся ваши отношения?» — спросил один из подписчиков. «Почти 2,5 года. Но такое чувство, что мы знаем друг друга гораздо дольше», — ответила Арина.

В данный момент белоруска готовится к выступлению на US Open – 2022, который пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Соболенко предстоит защищать очки за прошлогодний полуфинал.

В текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос» — Арина не проходила дальше четвёртого круга. На Уимблдоне-2022 Соболенко сыграть не смогла, так как турнир не допустил к участию представителей России и Беларуси, из-за чего был лишён рейтинговых очков.