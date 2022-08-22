Жабер пошутила, что не хочет видеть Соболенко на домашнем турнире WTA. Арина отреагировала

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятый номер рейтинга Онс Жабер из Туниса забавно пообщались в социальных сетях.
Соболенко проводила для фанатов рубрику «Вопрос-Ответ». Один из подписчиков пригласил Арину сыграть на турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис), который пройдёт с 3 по 9 октября.
«Только если вы, ребята, действительно хотите меня там видеть», — ответила Соболенко. Позднее Арина показала скриншот переписки с Жабер. «Нет», — написала Онс на приглашение, добавив эмодзи «смех до слёз» и «сердце». «Онс не хочет меня видеть», — прокомментировала Соболенко, использовав эмодзи «плачущее лицо».
В данный момент белоруска готовится к выступлению на US Open – 2022, который пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Соболенко предстоит защищать очки за прошлогодний полуфинал.
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