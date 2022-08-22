Райлли Опелка не сыграет на Открытом чемпионате США — 2022

28-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка не сыграет на домашнем турнире «Большого шлема» — US Open – 2022.
После снятия Опелки место в основной сетке турнира получил другой американец Джек Сок. Примечательно, что следующим в списке на получение места в посеве стоит представитель США Джеффри-Джон Вулф, однако он получил уайлд-кард организаторов, из-за чего в случае ещё одного отказа приглашение может получить другой теннисист.
Последний в текущем сезоне турнир «Большого шлема» пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Опелка в прошлом розыгрыше добрался до четвёртого круга.
Ранее Опелка признался, что в данный момент считает лишь «Ролан Гаррос» настоящим турниром «Большого шлема».
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