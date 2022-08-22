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Ник Кирьос предположил, кто станет чемпионом US Open — 2022

Ник Кирьос предположил, кто станет чемпионом US Open — 2022
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос предположил, кто станет победителем Открытого чемпионата США – 2022.

Кирьос сделал репост публикации Eurosport, где предлагалось выбрать из топовых теннисистов (Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Янник Синнер, Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини и Тейлор Фритц) чемпиона US Open. В списке был и сам Кирьос, однако Ник выбрал четвёртую ракетку мира 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, добавив к ответу эмодзи «искры».

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Медведев. Сам Кирьос на US Open — 2021 не сумел преодолеть стадию первого круга, Алькарас же сенсационно дошёл до четвертьфинала, по пути обыграв Циципаса.

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