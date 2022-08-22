Видеообзор лучших розыгрышей Гарсии на турнире в Цинциннати

Французская теннисистка Каролин Гарсия стала победительницей турнира в Цинциннати (США), в финале переиграв представительницу Чехии Петру Квитову 6:2, 6:4. YouTube-канал WTA опубликовал лучшие розыгрыши в исполнении чемпионки соревнований.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Каролин Гарсия вернулась в топ-20 мирового рейтинга после титула в США. Представительница Франции теперь занимает 17-ю строчку. Для теннисистки титул в Цинциннати стал 10-й победой под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» Каролин доходила максимум до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Гарсия также семь раз выигрывала соревнования в паре и была второй ракеткой в парном рейтинге.