Видеообзор лучших розыгрышей Гарсии на турнире в Цинциннати
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Французская теннисистка Каролин Гарсия стала победительницей турнира в Цинциннати (США), в финале переиграв представительницу Чехии Петру Квитову 6:2, 6:4. YouTube-канал WTA опубликовал лучшие розыгрыши в исполнении чемпионки соревнований.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Каролин Гарсия вернулась в топ-20 мирового рейтинга после титула в США. Представительница Франции теперь занимает 17-ю строчку. Для теннисистки титул в Цинциннати стал 10-й победой под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» Каролин доходила максимум до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Гарсия также семь раз выигрывала соревнования в паре и была второй ракеткой в парном рейтинге.
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