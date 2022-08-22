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Александр Зверев поздравил брата Мишу с днём рождения, опубликовав забавные детские фото

Александр Зверев поздравил брата Мишу с днём рождения, опубликовав забавные детские фото
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немец Александр Зверев трогательно поздравил старшего брата Мишу с днём рождения. Сегодня, 22 августа, Мише исполнилось 35 лет.

«С днём рождения, старший брат», — подписал снимки из архива Александр, добавив несколько эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Миша Зверев – бывшая 25-я ракетка мира, чемпион одного турнира на уровне ATP в одиночном разряде. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2017.

Ранее Александр Зверев снялся с US Open – 2022. Немецкий теннисист продолжает восстанавливаться после страшной травмы, полученной на «Ролан Гаррос» — 2022. Он собирается принять участие в групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября, через два дня после финала US Open.

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