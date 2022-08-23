Касаткина обыграла Миннен и вышла во второй круг турнира в Гранби

Первая ракетка России Дарья Касаткина (11-е место мирового рейтинга) в трёх сетах расправилась с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен (109-й номер рейтинга) в первом круге соревнований в Гранби (Канада).

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 1 минуту, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной. Россиянка трижды подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь из 14 брейк-пойнтов. Миннен выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов.

В следующем круге Дарье Касаткиной предстоит встретиться с польской теннисисткой Магдаленой Фрех, которая оказалась сильнее представительницы Черногории Данки Ковинич 7:6 (7:3), 6:2.

Турнир в канадском Гранби проходит с 21 по 27 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 251 750 тыс. Гранби является турниром категории WTA-250.