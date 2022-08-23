Касаткина обыграла Миннен и вышла во второй круг турнира в Гранби

Первая ракетка России Дарья Касаткина (11-е место мирового рейтинга) в трёх сетах расправилась с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен (109-й номер рейтинга) в первом круге соревнований в Гранби (Канада).
Встреча, продолжавшаяся 3 часа 1 минуту, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной. Россиянка трижды подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь из 14 брейк-пойнтов. Миннен выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов.
В следующем круге Дарье Касаткиной предстоит встретиться с польской теннисисткой Магдаленой Фрех, которая оказалась сильнее представительницы Черногории Данки Ковинич 7:6 (7:3), 6:2.
Турнир в канадском Гранби проходит с 21 по 27 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 251 750 тыс. Гранби является турниром категории WTA-250.
- 23 августа 2022
-
01:05
-
00:53
-
00:18
-
00:15
- 22 августа 2022
-
23:34
-
22:42
-
22:16
-
22:09
-
21:50
-
20:56
-
20:31
-
19:43
-
19:24
-
18:43
-
18:38
-
18:04
-
18:03
-
17:53
-
17:43
-
17:20
-
17:15
-
15:49
-
14:52
-
13:40
-
13:00
-
11:33
-
11:23
-
10:44
-
10:26
-
09:49
-
09:45
-
09:22
-
09:08
-
09:01
-
06:18