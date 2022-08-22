Векич и Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия у сетки. Гауфф ответила

Хорватская теннисистка Донна Векич (84-е место мирового рейтинга) и представительница Швейцарии Белинда Бенчич (13-й номер) сравнили мужские и женские рукопожатия у сетки, поделившись видео в социальных сетях.

«Хахаха, думаю, по сравнению с мужчинами мы могли бы стать ближе😭, это весело», — ответила на видео американка Кори Гауфф.

«В точку, хотя, думаю, мужское рукопожатие вы могли сделать более обидчивым», — написала Джессика Пегула.

Видео смеющимися смайликами прокомментировали Александр Зверев, Маркета Вондроушова и Анна Калинская. Пользователи начали предлагать свои версии, в которых фигурировали Рафаэль Надаль и Ига Свёнтек.

Донна Векич выиграла три титула WTA за свою карьеру. На счету Бенчич шесть трофеев.