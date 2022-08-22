Векич и Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия у сетки. Гауфф ответила
Поделиться
Хорватская теннисистка Донна Векич (84-е место мирового рейтинга) и представительница Швейцарии Белинда Бенчич (13-й номер) сравнили мужские и женские рукопожатия у сетки, поделившись видео в социальных сетях.
«Хахаха, думаю, по сравнению с мужчинами мы могли бы стать ближе😭, это весело», — ответила на видео американка Кори Гауфф.
«В точку, хотя, думаю, мужское рукопожатие вы могли сделать более обидчивым», — написала Джессика Пегула.
Видео смеющимися смайликами прокомментировали Александр Зверев, Маркета Вондроушова и Анна Калинская. Пользователи начали предлагать свои версии, в которых фигурировали Рафаэль Надаль и Ига Свёнтек.
Донна Векич выиграла три титула WTA за свою карьеру. На счету Бенчич шесть трофеев.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
22:16
-
22:09
-
21:50
-
20:56
-
20:31
-
19:43
-
19:24
-
18:43
-
18:38
-
18:04
-
18:03
-
17:53
-
17:43
-
17:20
-
17:15
-
15:49
-
14:52
-
13:40
-
13:00
-
11:33
-
11:23
-
10:44
-
10:26
-
09:49
-
09:45
-
09:22
-
09:08
-
09:01
-
06:18
-
03:56
-
01:42
-
00:00
- 21 августа 2022
-
22:56
-
20:03
-
19:37
Партнерский контент