Прошла жеребьёвка мужской квалификации US Open — 2022. Там сыграют три россиянина

Состоялась жеребьёвка квалификации Открытого чемпионата США – 2022 у мужчин. Сетку возглавил французский теннисист Констан Летьен.

В квалификационном турнире сыграют три представителя России. 101-я ракетка мира Роман Сафиуллин получил шестой номер посева и в первом раунде сразится с итальянцем Флавио Коболлли (139-й номер рейтинга).

Другой представитель России Павел Котов посеян в квалификации под 12-м номером. Его первым соперником станет Фелипе Мелигени Родригес Альвес из Бразилии.

166-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко на старте сразится с аргентинцем Факундо Меной (27).

Другие интересные противостояние первого круга квалификации US Open – 2022:

Жиль Симон (Франция) – Майкл Ммо (США)

Генри Лааксонен (Швейцария, 3) – Педру Соуза (Португалия)

Себастьян Офнер (Австрия) – Янник Ханфман (Германия).