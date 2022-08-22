Прошла жеребьёвка мужской квалификации US Open — 2022. Там сыграют три россиянина

Состоялась жеребьёвка квалификации Открытого чемпионата США – 2022 у мужчин. Сетку возглавил французский теннисист Констан Летьен.
В квалификационном турнире сыграют три представителя России. 101-я ракетка мира Роман Сафиуллин получил шестой номер посева и в первом раунде сразится с итальянцем Флавио Коболлли (139-й номер рейтинга).
Другой представитель России Павел Котов посеян в квалификации под 12-м номером. Его первым соперником станет Фелипе Мелигени Родригес Альвес из Бразилии.
166-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко на старте сразится с аргентинцем Факундо Меной (27).
Другие интересные противостояние первого круга квалификации US Open – 2022:
Жиль Симон (Франция) – Майкл Ммо (США)
Генри Лааксонен (Швейцария, 3) – Педру Соуза (Португалия)
Себастьян Офнер (Австрия) – Янник Ханфман (Германия).
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