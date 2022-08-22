Удар Циципаса в падении и защита Медведева попали в десятку лучших розыгрышей Цинциннати
Поделиться
В Цинциннати (США) завершился турнир серии «Мастерс», победителем которого стал хорват Борна Чорич, в финале в двух сетах переигравший грека Стефаноса Циципаса. YouTube-канал Tennis TV опубликовал лучшие розыгрыши среди теннисистов.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Лучший результат среди россиян показал Даниил Медведев, дошедший до полуфинала, но уступивший Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.
Турнир в Цинциннати проходил с 15 по 21 августа на покрытии хард. Призовой фонд соревнований составил $ 6 280 880 млн. Хорват Борна Чорич впервые выиграл «Мастерс» в США. До этого теннисист побеждал на турнирах в Марракеше (Марокко) и Халле (Германия).
Комментарии
- 22 августа 2022
-
23:34
-
22:42
-
22:16
-
22:09
-
21:50
-
20:56
-
20:31
-
19:43
-
19:24
-
18:43
-
18:38
-
18:04
-
18:03
-
17:53
-
17:43
-
17:20
-
17:15
-
15:49
-
14:52
-
13:40
-
13:00
-
11:33
-
11:23
-
10:44
-
10:26
-
09:49
-
09:45
-
09:22
-
09:08
-
09:01
-
06:18
-
03:56
-
01:42
-
00:00
- 21 августа 2022
-
22:56
Партнерский контент