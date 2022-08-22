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Удар Циципаса в падении и защита Медведева попали в десятку лучших розыгрышей Цинциннати

Удар Циципаса в падении и защита Медведева попали в десятку лучших розыгрышей Цинциннати
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В Цинциннати (США) завершился турнир серии «Мастерс», победителем которого стал хорват Борна Чорич, в финале в двух сетах переигравший грека Стефаноса Циципаса. YouTube-канал Tennis TV опубликовал лучшие розыгрыши среди теннисистов.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Лучший результат среди россиян показал Даниил Медведев, дошедший до полуфинала, но уступивший Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.

Турнир в Цинциннати проходил с 15 по 21 августа на покрытии хард. Призовой фонд соревнований составил $ 6 280 880 млн. Хорват Борна Чорич впервые выиграл «Мастерс» в США. До этого теннисист побеждал на турнирах в Марракеше (Марокко) и Халле (Германия).

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