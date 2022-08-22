Медведев приступил к тренировкам на кортах US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев начал подготовку к Открытому чемпионату США. Россиянин провёл тренировку на центральном корте Нью-Йорка, сообщает аккаунт US Open.

«Медведев демонстрирует замах. Может кто-то ответить на форхенд чемпиона?» — говорится в подписи к видеофрагменту тренировки.

Россиянин Даниил Медведев является действующим чемпионом US Open. В финале он переиграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4. В женской сетке победительницей стала британка Эмма Радукану, одолевшая канадскую теннисистку Лейлу Фернандес 6:4, 6:3.

Призовой фонд US Open – 2022 составит рекордные $ 60 млн. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Ранее стало известно, что турнир «Большого шлема» пропустят немец Александр Зверев и американец Райлли Опелка.