Девушка Александра Зверева опубликовала романтичное фото с теннисистом с пляжа в Монако

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и девушка второй ракетки мира 25-летнего Александра Зверева, опубликовала романтичное фото с возлюбленным с пляжа в Монте-Карло.

«Относимся к воскресеньям серьёзно», — подписала фото София.

Фото: из личного архива Софии Томаллы

Об отношениях Александра и Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей, ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.

Ранее Зверев снялся с US Open – 2022. Немецкий теннисист продолжает восстанавливаться после страшной травмы, полученной на «Ролан Гаррос» — 2022. Он собирается принять участие в групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября, через два дня после финала US Open.