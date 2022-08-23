Девушка Александра Зверева опубликовала романтичное фото с теннисистом с пляжа в Монако

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и девушка второй ракетки мира 25-летнего Александра Зверева, опубликовала романтичное фото с возлюбленным с пляжа в Монте-Карло.
«Относимся к воскресеньям серьёзно», — подписала фото София.
Фото: из личного архива Софии Томаллы
Об отношениях Александра и Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей, ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.
Ранее Зверев снялся с US Open – 2022. Немецкий теннисист продолжает восстанавливаться после страшной травмы, полученной на «Ролан Гаррос» — 2022. Он собирается принять участие в групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября, через два дня после финала US Open.
- 23 августа 2022
-
01:05
-
00:53
-
00:18
-
00:15
- 22 августа 2022
-
23:34
-
22:42
-
22:16
-
22:09
-
21:50
-
20:56
-
20:31
-
19:43
-
19:24
-
18:43
-
18:38
-
18:04
-
18:03
-
17:53
-
17:43
-
17:20
-
17:15
-
15:49
-
14:52
-
13:40
-
13:00
-
11:33
-
11:23
-
10:44
-
10:26
-
09:49
-
09:45
-
09:22
-
09:08
-
09:01
-
06:18