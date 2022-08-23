«Счастлив вернуться!» Карен Хачанов опубликовал фото с корта US Open
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31-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото с корта на Открытом чемпионате США – 2022.
«Хэй, Нью-Йорк! Счастлив вернуться сюда!» — подписал фото Хачанов.
Фото: из личного архива Карена Хачанова
US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. В прошлогоднем розыгрыше Хачанов потерпел поражение в первом же круге от представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.
Ранее Хачанов неудачно выступил на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). В Монреале Карен потерпел поражение во втором круге от хорвата Марина Чилича, в Цинциннати – в первом от американца Себастьяна Корды.
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