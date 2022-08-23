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Зигемунд обыграла украинку Калинину в первом круге турнира в Кливленде

Зигемунд обыграла украинку Калинину в первом круге турнира в Кливленде
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В Кливленде (США) на стадионе «Нотика Энтертейнмент Комплекс. Корт 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии WTA-250, в котором сошлись 34-летняя немка Лаура Зигемунд (216-й номер рейтинга) и 25-летняя представительница Украины Ангелина Калинина (49-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Зигемунд в трёх сетах – 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

На счету Калининой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и четыре из 10 (40%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, шесть двойных ошибок и семь из 22 (32%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Зигемунд может стать 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (45-е место рейтинга), в случае если ей удастся обыграть француженку Каролин Гарсию (17-е место рейтинга).

Сетка турнира в Кливленде.
Кливленд. 1-й круг
22 августа 2022, понедельник. 23:55 МСК
Лаура Зигемунд
216
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 2
         
Ангелина Калинина
49
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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