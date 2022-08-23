Зигемунд обыграла украинку Калинину в первом круге турнира в Кливленде

В Кливленде (США) на стадионе «Нотика Энтертейнмент Комплекс. Корт 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии WTA-250, в котором сошлись 34-летняя немка Лаура Зигемунд (216-й номер рейтинга) и 25-летняя представительница Украины Ангелина Калинина (49-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Зигемунд в трёх сетах – 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

На счету Калининой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и четыре из 10 (40%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, шесть двойных ошибок и семь из 22 (32%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Зигемунд может стать 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (45-е место рейтинга), в случае если ей удастся обыграть француженку Каролин Гарсию (17-е место рейтинга).