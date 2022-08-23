Марта Костюк высказалась об инциденте с болельщицей с флагом Украины в Цинциннати

74-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала эпизод, недавно произошедший на турнире в Цинциннати, когда болельщицу с флагом Украины попросили покинуть трибуны во время матча российских теннисисток.

«Комментариев у меня очень много по этой ситуации. Это просто в голове не укладывается, как такое могло произойти. WTA очень сильно защищает российских и белорусских спортсменов, они говорят, что никто из них не поддерживает Россию и все они молодцы. Но, как можем видеть, у них триггерная точка – это украинский флаг. А то, что для нас триггер – это те россияне и белорусы, которые поддерживают Россию, это уже никого не интересует. То есть, наши просьбы что-то сделать абсолютно игнорируются. Мы с самого начала понимали, что они явно не на нашей стороне, к сожалению. Но чтобы это доходило до такого абсурда, никто не думал.



Причина, по которой болельщицу убрали с трибуны, как было сообщено, – это слишком большой флаг. Сам Цинциннати выставлял огромный испанский флаг, который у них висел на трибуне. Это настолько цинично, нет этому никакого предела. И никто не замерил этот флаг, никто не пришёл с сантиметром или линейкой, и не написал в протоколе, что из-за этого выводим с трибуны. Такого не было, её просто вывели и всё.

В тот день эта болельщица была и на моём матче, но тогда мы ещё не знали, что произошло. Мы очень удивились, что она была без флага. Мама сказала мне, что она была на матче россиянок, поэтому мне было непонятно, почему на нашу игру она сняла флаг. И уже потом мы узнали, что ей сказали его убрать», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

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