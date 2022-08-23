Потапова снялась с турнира в Кливленде из-за травмы плеча
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54-ракета мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не примет участия в турнире в Кливленде из-за повреждения.
«Очень жаль, но мне пришлось отказаться от матча в Кливленде из-за небольших проблем с плечом. Увидимся с вами на следующей неделе в Нью-Йорке», — написала Потапова в одной из социальный сетей.
Напомним, 20 августа состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который проходит перед стартом US Open – 2022, с 21 по 27 августа. В первом круге турнира Анастасия Потапова должна была противостоять чешке Барборе Крейчиковой, однако матч не состоится и соперница россиянки пройдёт в следующий этап турнира автоматически.
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