Потапова снялась с турнира в Кливленде из-за травмы плеча

54-ракета мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не примет участия в турнире в Кливленде из-за повреждения.

«Очень жаль, но мне пришлось отказаться от матча в Кливленде из-за небольших проблем с плечом. Увидимся с вами на следующей неделе в Нью-Йорке», — написала Потапова в одной из социальный сетей.

Напомним, 20 августа состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который проходит перед стартом US Open – 2022, с 21 по 27 августа. В первом круге турнира Анастасия Потапова должна была противостоять чешке Барборе Крейчиковой, однако матч не состоится и соперница россиянки пройдёт в следующий этап турнира автоматически.

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