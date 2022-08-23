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Доминик Тим одержал волевую победу на турнире в Уинстон-Сейлеме

Доминик Тим одержал волевую победу на турнире в Уинстон-Сейлеме
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим одержал волевую победу в матче первого круга с Джеффри-Джон Вулфом на турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США).

Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6). Джеффри-Джон Вулф пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Доминика Тима 13 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести возможных.

Во втором круге Тим встретится с болгарином Григором Димитровым, для которого это будет дебютный матч на турнире.

Призовой фонд турнира составил $ 731 935. Турнир завершится 27 августа. Действующим победителем турнира является белорус Илья Ивашко.

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
23 августа 2022, вторник. 02:10 МСК
Доминик Тим
231
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 8
7 7 		5 6 6
         
Джеффри-Джон Вулф
87
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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