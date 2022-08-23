Доминик Тим одержал волевую победу на турнире в Уинстон-Сейлеме
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим одержал волевую победу в матче первого круга с Джеффри-Джон Вулфом на турнире категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США).
Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6). Джеффри-Джон Вулф пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Доминика Тима 13 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести возможных.
Во втором круге Тим встретится с болгарином Григором Димитровым, для которого это будет дебютный матч на турнире.
Призовой фонд турнира составил $ 731 935. Турнир завершится 27 августа. Действующим победителем турнира является белорус Илья Ивашко.
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