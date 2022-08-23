Виктория Азаренко анонсировала выход второго сезона своего подкаста на английском языке

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко анонсировала выход второго сезона своего подкаста «Подумай об этом».
«Привет всем! Я знаю, что мой вчерашний пост вызвал большое любопытство по поводу того, каким будет моё объявление… Честно говоря, некоторые из них были довольно забавными: пенсия, беременность и многое другое. Эти комментарии вызвали улыбку на моём лице и напомнили мне, как много людей любят смотреть, как я играю и преследую свои мечты. Я ценю это и благодарю вас за такое прекрасное напоминание.
Что касается объявления, я очень усердно работала последние восемь месяцев, чтобы создать и выпустить второй сезон моего подкаста «Думай об этом». Сейчас он транслируется во всех ваших любимых сервисах для подкастов. Я рада поделиться с миром этим, так как в этом сезоне очень интимные, открытые и эмоциональные беседы с некоторыми замечательными людьми. В этом сезоне я глубоко раскрываюсь и обсуждаю темы, в том числе то, что произошло в Майами, и это то, к чему я хотела обратиться со всем миром своими словами. Надеюсь, у вас будет возможность послушать и посмотреть. Увидимся на Открытом чемпионате США!» — написала Азаренко в своих социальных сетях.
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