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Виктория Азаренко анонсировала выход второго сезона своего подкаста на английском языке

Виктория Азаренко анонсировала выход второго сезона своего подкаста на английском языке
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко анонсировала выход второго сезона своего подкаста «Подумай об этом».

«Привет всем! Я знаю, что мой вчерашний пост вызвал большое любопытство по поводу того, каким будет моё объявление… Честно говоря, некоторые из них были довольно забавными: пенсия, беременность и многое другое. Эти комментарии вызвали улыбку на моём лице и напомнили мне, как много людей любят смотреть, как я играю и преследую свои мечты. Я ценю это и благодарю вас за такое прекрасное напоминание.

Что касается объявления, я очень усердно работала последние восемь месяцев, чтобы создать и выпустить второй сезон моего подкаста «Думай об этом». Сейчас он транслируется во всех ваших любимых сервисах для подкастов. Я рада поделиться с миром этим, так как в этом сезоне очень интимные, открытые и эмоциональные беседы с некоторыми замечательными людьми. В этом сезоне я глубоко раскрываюсь и обсуждаю темы, в том числе то, что произошло в Майами, и это то, к чему я хотела обратиться со всем миром своими словами. Надеюсь, у вас будет возможность послушать и посмотреть. Увидимся на Открытом чемпионате США!» — написала Азаренко в своих социальных сетях.

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