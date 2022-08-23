Кори Гауфф рассказала, кто долгое время был её единственным настоящим фанатом

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, 12-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что отец долгое время был её единственным настоящим фанатом.

«Да. Мой отец был единственным человеком на трибунах, который действительно болел за меня», — приводит слова Кори Гауфф Sportskeeda.

«В то время, когда ей (Кори) было девять лет, люди редко аплодировали, но тряслись каждый раз, когда ребёнок промахивался. Как правило, все предпочитали соперницу моей дочери. Они хотели, чтобы она победила Кори. Но тогда никто не был громче меня», — дополнил отец Гауфф.

Напомним, Гауфф является первой ракеткой в паре. За последний год Гауфф и Пегула стали победительницами двух турниров категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с соотечественницей Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.