Кори Гауфф: тренировки — это причина, по которой я достигла такого уровня

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, 12-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, за счёт чего она достигла такого уровня своей игры.
«Тренировки — это причина, по которой я достигла такого уровня. Много тренировок, много часов, много хороших или плохих дней. Но я думаю, что всё это того стоит. Честно, я не тренируюсь каждый день, но это, как правило, шесть дней в неделю», — приводит слова Кори Гауфф Sportskeeda.
Напомним, Гауфф является первой ракеткой в паре. За последний год Гауфф и Пегула стали победительницами двух турниров категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с соотечественницей Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.
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