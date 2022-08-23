Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф: тренировки — это причина, по которой я достигла такого уровня

Кори Гауфф: тренировки — это причина, по которой я достигла такого уровня
Комментарии

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, 12-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, за счёт чего она достигла такого уровня своей игры.

«Тренировки — это причина, по которой я достигла такого уровня. Много тренировок, много часов, много хороших или плохих дней. Но я думаю, что всё это того стоит. Честно, я не тренируюсь каждый день, но это, как правило, шесть дней в неделю», — приводит слова Кори Гауфф Sportskeeda.

Напомним, Гауфф является первой ракеткой в паре. За последний год Гауфф и Пегула стали победительницами двух турниров категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с соотечественницей Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.

Трон под Медведевым зашатался! Кто может стать первой ракеткой мира по итогам US Open Трон под Медведевым зашатался! Кто может стать первой ракеткой мира по итогам US Open

Шарапова играет в теннис с женихом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022