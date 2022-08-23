Пресс-служба US Open представила постер, на котором изображён Медведев, но нет Джоковича

Пресс-служба US Open представила в своих социальных сетях постер предстоящего турнира, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

На публикации изображены финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свёнтек, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, британка Эмма Радукану и японка Наоми Осака.

Стоит отметить, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович не был упомянут в постере. По сообщению некоторых СМИ, он уже снялся с турнира, но официального подтверждения этому нет.