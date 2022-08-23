Энди Роддик считает, что Даниил Медведев способен дойти до финала на предстоящем US Open

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, бывший американский теннисист Энди Роддик дал прогноз на предстоящий Открытый чемпионат США.

«Что ж, сложно делать прогноз на финал, когда у нас даже нет жеребьёвки. Думаю, что Медведев сейчас самый беспроигрышный вариант, очевидно. Ещё в прошлом году он доказал, что ему нравятся эти корты. Большим вопросом является здоровье Рафаэля Надаля — у него был только один матч с тех пор, как он выбыл из Уимблдона. В предварительных турнирах было несколько неожиданных победителей, парень, занимавший 152-е место в мировом рейтинге (Борна Чорич), который только что выиграл турнир в Цинциннати. Впервые за долгое время мне кажется, что вопросов больше, чем ответов», — приводит слова Роддика New York Post.