«Правила были написаны на стене, и он делал выбор». Роддик — о пропуске Джоковичем US Open

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, бывший американский теннисист Энди Роддик прокомментировал ситуацию вокруг пропуска сербским теннисистом Новаком Джоковичем предстоящего US Open из-за того, что правительство США запрещает въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса.

«Очень жаль, что он не сможет сыграть. Правила были написаны на стене, и он делал выбор. Думаю, что мы все имеем дело с последствиями нашего выбора. Думаю, что турнир был бы лучше, если бы он принимал участие в нём. Но я также не знаю, что US Open или Ассоциация тенниса Соединённых Штатов не могут отменять политику правительства. Любому фанату смешно ожидать этого от теннисного турнира», — приводит слова Роддика New York Post.