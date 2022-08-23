Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Правила были написаны на стене, и он делал выбор». Роддик — о пропуске Джоковичем US Open

«Правила были написаны на стене, и он делал выбор». Роддик — о пропуске Джоковичем US Open
Комментарии

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, бывший американский теннисист Энди Роддик прокомментировал ситуацию вокруг пропуска сербским теннисистом Новаком Джоковичем предстоящего US Open из-за того, что правительство США запрещает въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса.

«Очень жаль, что он не сможет сыграть. Правила были написаны на стене, и он делал выбор. Думаю, что мы все имеем дело с последствиями нашего выбора. Думаю, что турнир был бы лучше, если бы он принимал участие в нём. Но я также не знаю, что US Open или Ассоциация тенниса Соединённых Штатов не могут отменять политику правительства. Любому фанату смешно ожидать этого от теннисного турнира», — приводит слова Роддика New York Post.

Фанаты в США унижали Медведева. А он отомстил и выиграл свой первый «Шлем» Фанаты в США унижали Медведева. А он отомстил и выиграл свой первый «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022