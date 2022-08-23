Борна Чорич обратился к Килиану Мбаппе, отпраздновав титул в стиле футболиста

Хорватский теннисист Борна Чорич отпраздновал победу в финале «Мастерса» в Цинциннати (США) в стиле 23-летнего нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Спортсмен опубликовал в своих социальных сетях пост, на котором сравнил своё празднование с тем, как обычно отмечает забитые голы форвард парижан.

«Вы ожидали увидеть это, но вот как всё было на самом деле. Килиан, извини, что позаимствовал твоё празднование», — подписал фото Чорич.

Фото: из личного архива Борна Чорича

Напомним, в финале соревнований 183-я ракетка мира Чорич победил грека Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:0), 6:2. При этом по ходу турнира Борна в числе прочих обыграл 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. Благодаря титулу хорват поднялся в рейтинге ATP на 29-е место.