Борна Чорич обратился к Килиану Мбаппе, отпраздновав титул в стиле футболиста

Хорватский теннисист Борна Чорич отпраздновал победу в финале «Мастерса» в Цинциннати (США) в стиле 23-летнего нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Спортсмен опубликовал в своих социальных сетях пост, на котором сравнил своё празднование с тем, как обычно отмечает забитые голы форвард парижан.
«Вы ожидали увидеть это, но вот как всё было на самом деле. Килиан, извини, что позаимствовал твоё празднование», — подписал фото Чорич.
Фото: из личного архива Борна Чорича
Напомним, в финале соревнований 183-я ракетка мира Чорич победил грека Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:0), 6:2. При этом по ходу турнира Борна в числе прочих обыграл 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. Благодаря титулу хорват поднялся в рейтинге ATP на 29-е место.
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