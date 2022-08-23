Саня Мирза пропустит US Open — 2022, который должен был стать её последним ТБШ в карьере

Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, индийская теннисистка Саня Мирза сообщила, что пропустит предстоящий Открытый чемпионат США из-за травмы.
«Привет всем. У меня плохие новости. Я повредила предплечье/локоть в Канаде две недели назад и не знала, насколько это серьёзно, пока вчера не получила снимки. К сожалению, у меня действительно надрыв сухожилия. Я пропущу несколько недель, поэтому снялась с US Open. Это нехорошо, не вовремя и повлияет на мои планы, касающиеся завершения карьеры, но я буду держать вас в курсе. С любовью, Саня», — написал Мирза в своих социальных сетях.
Мирза — победительница шести турниров «Большого шлема» (три — в женском парном разряде и три — в миксте). За карьеру она выиграла 44 турнира WTA (один — в одиночном разряде). Зимой теннисистка объявила, что этот сезон станет для неё последним.
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