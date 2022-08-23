Медведев: вернуться на US Open в качестве действующего чемпиона будет чем-то особенным

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что вернуться на US Open в статусе действующего чемпиона — это особенное чувство, отметив, что турниры «Большого шлема» являются для него одними из самых значимых в карьере.

«Мне всегда нравилось играть на Открытом чемпионате США. Всегда чувствовал себя хорошо и показывал там качественный теннис, за исключением, может быть, самых первых лет своей карьеры. И, конечно же, после прошлогодней победы вернуться в качестве действующего чемпиона будет чем-то особенным.

Я рад, что мне удалось этого добиться. Это большой шаг в жизни любого игрока. Мы всегда можем обсудить, что важнее — ATP, Кубок Дэвиса, «Мастерсы» и так далее. Но «Большой шлем» превыше всего. Для меня победа на первом турнире «Большого шлема» была связана только со счастьем, хорошей мотивацией и большой уверенностью в себе», — цитирует Медведева Eurosport.