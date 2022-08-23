«Я стал мишенью». Даниил Медведев — о настрое теннисистов к матчам с его участием

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что теннисисты стали по-другому относиться к матчам с его участием после того, как он стал первой ракеткой мира.



«В Туре люди стали относиться ко мне по-другому после того, как я выиграл турнир «Большого шлема» и возглавил рейтинг. Я стал мишенью, и это нормально. На самом деле есть два разных сценария, которые могут развиваться во время игры.

Если я правильно вхожу в матч и у меня всё идёт по плану, то иногда чувствую, как некоторые игроки начинают думать в голове: «Сегодня он играет невероятно, что я могу сделать?» Но, когда дела идут плохо и я часто промахиваюсь, мои соперники будут говорить про себя: «Вот, я должен сделать всё, чтобы одолеть первую ракетку мира, победителя турниров «Большого шлема».

Они хотят добиться значимой победы, потому что через полгода никто не вспомнит: «Он выиграл матч, но в тот день Медведев не был хорош, или Рафаэль Надаль плохо играл». Останется факт, что они обыграли Медведева, Надаля или Джоковича», — приводит слова Медведева Eurosport.