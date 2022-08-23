Медведев рассказал, как на него повлияло поражение от Надаля в финале Australian Open

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на него повлияло выступление на Открытом чемпионате Австралии, где в четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима он совершил камбэк с 0:2 по сетам, отыграв матчбол, и уступил в финале турнира Рафаэлю Надалю.



«За последние 12 месяцев произошло многое. Открытый чемпионат Австралии, первое место в рейтинге, травма этой весной, победы, поражения… Без всего этого жизнь игрока невозможна, но я воспринимаю это как опыт. Если углубляться в детали, то, конечно, можно найти как положительные, так и отрицательные моменты.

Открытый чемпионат Австралии в целом был хорош для меня. Я показал там очень качественный теннис, выиграл безумный матч у Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале. Не сказал бы, что должен был в нём уступить, но это почти произошло. Мне удалось отыграть матчбол.

Потом был финал против Рафы. Я хотел бы выступить лучше и обыграть его. Очевидно, сразу после поражения, подобного тому, что было в финале Открытого чемпионата Австралии, несколько дней, даже несколько недель мне всегда приходится тяжело. Это сложно. Но ещё раз, когда я оглядываюсь назад, всегда говорю себе, что это опыт, это жизнь. Всё это способствовало развитию меня как личности. Я осмыслил некоторые вещи и осознал, что не может быть так, когда всё будет идти по-твоему! Поэтому сейчас я стараюсь смотреть на вещи немного по-другому», — цитирует Медведева Eurosport.