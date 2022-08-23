Даниил Медведев оценил степень готовности к US Open и финальной части сезона
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как пропуск Уимблдона помог ему подготовиться к US Open и финальной части сезона.
«В конце сезона я надеюсь пережить несколько замечательных моментов, начиная с Открытого чемпионата США. Поможет ли мне то, что я не сыграл на Уимблдоне, добиться хорошего результата? Я очень на это надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным.
В любом случае пропуск этого турнира позволил мне провести большую трёхнедельную подготовку к US Open и финальной части сезона, что очень редко удаётся сделать в середине года. С командой мы проделали большую работу. Физически и морально надеюсь быть готовым на 100% до конца года», — приводит слова Медведева Eurosport.
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