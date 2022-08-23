Джон Макинрой: удивлюсь, если Рафаэль Надаль не будет первой ракеткой мира к концу сезона

Бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джон Макинрой заявил, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль будет в конце сезона возглавлять рейтинг лучших теннисистов. В настоящее время первой ракеткой мира является российский теннисист Даниил Медведев.

«Думаю, он станет номером один в мире. Очень удивлюсь, если этого не произойдёт. Для него это будет особенным чувством, если он сможет добиться этого, учитывая, как долго он был вне игры из-за травмы стопы. Рафа умеет удивлять. Вы не верите в его успех, а он доказывает обратное.

Именно поэтому он считается лучшим или одним из лучших в истории. Надаль не играл в полуфинале Уимблдона из-за разрыва мышцы живота, но в матче с Чоричем в Цинциннати он был совсем не плох. При всём уважении к этому турниру Надаль сейчас думает об Открытом чемпионате США», — цитирует Макинроя Marca.