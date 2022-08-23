Мама Кори Гауфф: если бы не сёстры Уильямс, моя дочь не стала бы теннисисткой

Кэнди Гауфф, которая является мамой американской теннисистки Кори Гауфф, призналась, что если бы не сёстры Уильямс, то её дочь не стала бы теннисисткой.

«Если бы не сестры Уильямс, Кори не была бы теннисисткой. И если бы не Ричард Уильямс, то мой муж не изучал бы теннис в таком формате. Муж шёл по пути Ричарда», — приводит слова Кэнди Гауфф ESPN.

«Наша работа как родителей заключается в том, чтобы помочь ребёнку быть лучшим», — добавил отец Гауфф

Напомним, Гауфф является 12-й ракеткой мира в одиночном разряде. Она обладательница двух трофеев на уровне WTA и финалистка «Ролан Гаррос» — 2022.

Также Кори является первой ракеткой в паре. За последний год Гауфф и Пегула стали победительницами двух турниров категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с соотечественницей Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.