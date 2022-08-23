Видео: Анастасия Павлюченкова играет в гольф вместе с Евгением Кафельниковым

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях видео, на котором играет в гольф вместе с двукратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Евгением Кафельниковым.

«Многочисленные уроки гольфа привели меня сюда. У кого получается лучше?» — подписала видео Павлюченкова.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос». Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 107-е место из-за того, что не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.

Ранее, 11 августа, Анастасия провела первую тренировку на корте. «Я очень скучала. Надеюсь, буду готова к началу следующего сезона», — поделилась эмоциями Павлюченкова.