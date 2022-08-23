Женщина, которую Кирьос на Уимблдоне назвал «пьяной до мозга костей», подала на Ника в суд

На австралийского теннисиста Ника Кирьоса подали иск о защите чести и достоинства.

Это сделала любительница тенниса Аня Палус, которая попала в неприятный инцидент на прошедшем Уимблдоне. Напомним, во втором сете финального матча Уимблдона-2022 Кирьос жаловался судье на женщину. «Да она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Та, что в платье, та, что похожа на ту, которая выпила 700 стаканов, бро», — сказал Ник. Женщину на некоторое время выводили со стадиона.

«Во время финала Ник Кирьос высказал необдуманное и совершенно необоснованное обвинение в мой адрес. Мало того, что это причинило мне существенный вред в тот день, поскольку меня временно удалили со стадиона, так ещё и ложное обвинение увидели миллионы людей по всему миру, что нанесло мне и моей семье значительный репутационный ущерб и моральный вред.

Я надеюсь, что Кирьос задумается о том вреде, который причинил мне и моей семье, и предложит оперативное решение этого вопроса. Однако, если он не захочет этого сделать, я намерена добиться справедливости в суде», — говорится в выдержке из иска, которую приводит AP News.

Палус отметила, что компенсацию, которую хочет получить от Кирьоса, она отправит на благотворительность.

Отметим, что после инцидента на Уимблдоне сама Палус призналась журналистам, что выпила бутылку Pimms и розового вина перед началом матча.