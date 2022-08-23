На турнире в Берлине организаторы вывесили флаг Беларуси. Украинцы добились его снятия

На юниорском теннисном турнире (U-14) в Берлине (Германия), который прошёл под эгидой Tennis Europe, случился скандал на национальной почве.

Организаторы соревнований вывесили на месте проведения государственные флаги стран всех участников, в том числе Беларуси. Данный факт возмутил украинскую сторону. Они трижды подходили к судье с требованием снять белорусский флаг. Сначала рефери отказал после разговора с каким-то официальным лицом (якобы представитель говорил на русском языке), затем вообще исчез, а его помощник заявил, что у него нет полномочий снимать флаги стран-участниц. Тем не менее через некоторое время флаг убрали.

Фото: социальные сети «Большой теннис Украины»

При этом отмечается, что в официальных документах Tennis Europe нет запрета на публичное использование государственной символики Беларуси.