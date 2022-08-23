На турнире в Берлине организаторы вывесили флаг Беларуси. Украинцы добились его снятия

На юниорском теннисном турнире (U-14) в Берлине (Германия), который прошёл под эгидой Tennis Europe, случился скандал на национальной почве.
Организаторы соревнований вывесили на месте проведения государственные флаги стран всех участников, в том числе Беларуси. Данный факт возмутил украинскую сторону. Они трижды подходили к судье с требованием снять белорусский флаг. Сначала рефери отказал после разговора с каким-то официальным лицом (якобы представитель говорил на русском языке), затем вообще исчез, а его помощник заявил, что у него нет полномочий снимать флаги стран-участниц. Тем не менее через некоторое время флаг убрали.
Фото: социальные сети «Большой теннис Украины»
При этом отмечается, что в официальных документах Tennis Europe нет запрета на публичное использование государственной символики Беларуси.
- 23 августа 2022
-
17:58
-
17:37
-
17:20
-
16:58
-
16:28
-
16:28
-
16:12
-
15:01
-
14:46
-
14:44
-
14:21
-
13:59
-
13:37
-
12:49
-
12:15
-
11:42
-
11:32
-
11:16
-
10:46
-
10:45
-
10:36
-
09:44
-
09:30
-
09:06
-
07:50
-
06:04
-
03:52
-
02:24
-
01:39
-
01:05
-
00:53
-
00:18
-
00:15
- 22 августа 2022
-
23:34
-
22:42