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Людмила Самсонова отдала сопернице лишь гейм на старте турнира в Кливленде

Людмила Самсонова отдала сопернице лишь гейм на старте турнира в Кливленде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который проходит на последней неделе перед стартом US Open – 2022.

В матче первого круга Самсонова обыграла представительницу Беларуси Ирину Шиманович (LL, 332-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:0. Встреча продлилась 59 минут. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Шиманович один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Напомним, на старте турнира Самсоновой предстояло сразиться с француженкой Каролин Гарсией, однако она снялась после завоевания титула в Цинциннати (США).

Следующей соперницей Самсоновой станет немка Лаура Зигемунд (Q).

Кливленд. 1-й круг
23 августа 2022, вторник. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
45
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Ирина Шиманович
322
Беларусь
Ирина Шиманович
И. Шиманович
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