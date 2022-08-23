Фото: Кори Гауфф в экстравагантном образе украсила обложку ESPN

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, 12-я ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф украсила обложку журнала ESPN. 18-летняя Гауфф позировала в ярких образах на теннисном корте в родном для себя Делрей-Бич.
«Кори Гауфф: новый облик величия», — гласит надпись на обложке.
Ранее Гауфф снялась c турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) по ходу матча первого круга из-за травмы голеностопа. Позднее Кори попросила болельщиков не переживать о её готовности к US Open – 2022. «Это не конец света, LOL! Мне сказали, что, скорее всего, это незначительное растяжение, так что всё должно очень скоро зажить. Спасибо всем за поддержку, скоро увидимся», — написала американка в своих социальных сетях.
В середине августа Гауфф стала первой ракеткой мира в парном рейтинге WTA. Только пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998 году.
- 23 августа 2022
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