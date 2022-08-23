Анна Блинкова вышла во второй раунд квалификации US Open, обыграв Оксану Селехметьеву
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Российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.
На старте соревнований Блинкова обыграла соотечественницу Оксану Селехметьеву со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продлилась 1 час 46 минут. Блинкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Селехметьевой ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что по ходу первой партии 19-летняя Селехметьева вела со счётом 4:0, однако Блинкова сумела вернуться в игру и довести сет до тай-брейка.
Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция, 12) — Катарина Герлах (Германия).
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