Анна Блинкова вышла во второй раунд квалификации US Open, обыграв Оксану Селехметьеву

Российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.

На старте соревнований Блинкова обыграла соотечественницу Оксану Селехметьеву со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продлилась 1 час 46 минут. Блинкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Селехметьевой ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что по ходу первой партии 19-летняя Селехметьева вела со счётом 4:0, однако Блинкова сумела вернуться в игру и довести сет до тай-брейка.

Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция, 12) — Катарина Герлах (Германия).