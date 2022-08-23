Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова вышла во второй раунд квалификации US Open, обыграв Оксану Селехметьеву

Анна Блинкова вышла во второй раунд квалификации US Open, обыграв Оксану Селехметьеву
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.

На старте соревнований Блинкова обыграла соотечественницу Оксану Селехметьеву со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продлилась 1 час 46 минут. Блинкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Селехметьевой ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что по ходу первой партии 19-летняя Селехметьева вела со счётом 4:0, однако Блинкова сумела вернуться в игру и довести сет до тай-брейка.

Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция, 12) — Катарина Герлах (Германия).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022