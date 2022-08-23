Александр Зверев впервые прокомментировал отказ от участия в US Open — 2022

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые прокомментировал снятие с Открытого чемпионата США – 2022.

«Это было очень трудное решение. Но я не хотел рисковать, начиная возвращение в тур с пятисетового поединка. К сожалению, мне не хватило буквально недели или двух, чтобы прийти в оптимальную форму. Я буду очень скучать и, конечно, буду следить за турниром. А также с нетерпением ждать Кубка Дэвиса», — приводит слова Зверева Eurosport.de со ссылкой на социальные сети теннисиста.

Напомним, Зверев получил страшную травму в полуфинальном матче с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос» — 2022 и с тех пор не выходил на корт. При падении Александр порвал все три боковые связки, ему оперативно сделали операцию на голеностопе.