Андрей Рублёв посетил концерт Гарри Стайлса в Нью-Йорке
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв посетил концерт популярного поп-певца Гарри Стайлса в Нью-Йорке (США). Мероприятие прошло в «Мэдисон Сквер Гарден». Рублёв опубликовал в социальных сетях видео с выступления Стайлса.
Ранее Рублёв впервые с 2020 года покинул топ-10 рейтинга ATP. На прошлой неделе Андрей неудачно выступил на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где в третьем круге проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 5:7.
В Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября пройдёт US Open – 2022. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. В прошлом году Рублёв дошёл на US Open до третьего круга.
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