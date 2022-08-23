Андрей Рублёв посетил концерт Гарри Стайлса в Нью-Йорке

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв посетил концерт популярного поп-певца Гарри Стайлса в Нью-Йорке (США). Мероприятие прошло в «Мэдисон Сквер Гарден». Рублёв опубликовал в социальных сетях видео с выступления Стайлса.

Ранее Рублёв впервые с 2020 года покинул топ-10 рейтинга ATP. На прошлой неделе Андрей неудачно выступил на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где в третьем круге проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 5:7.

В Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября пройдёт US Open – 2022. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. В прошлом году Рублёв дошёл на US Open до третьего круга.