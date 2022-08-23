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24-летний Циципас стал 15-м действующим игроком, заработавшим более $ 20 млн призовых

24-летний Циципас стал 15-м действующим игроком, заработавшим более $ 20 млн призовых
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Пятая ракетка мира 24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас стал 15-м действующим игроком ATP, сумма призовых которого за карьеру перевалила за $ 20 млн.

В текущем сезоне Циципас заработал $ 4,3 млн, из них $ 530 тыс. – за финал «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором проиграл хорвату Борне Чоричу со счётом 6:7 (0:7), 2:6.

Напомним, лидером по заработку на турнирах ATP является 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. На данный момент в его активе почти $ 159 млн. На втором месте испанец Рафаэль Надаль ($ 131 млн), на третьем – Роджер Федерер ($ 130,5 млн). Всего в истории тенниса за отметку в $ 20 млн призовых перевалили 27 игроков, из них два россиянина – Даниил Медведев и Евгений Кафельников.

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