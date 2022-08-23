Россиянка Анастасия Захарова вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США
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20-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова успешно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.
На старте соревнований Захарова обыграла представительницу Южной Кореи Джан Су Джон (18) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Захарова один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующей соперницей Захаровой станет победительница матча Эльвина Калиева (США) — Катрина Скотт (США).
Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.
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