Опелка жёстко ответил журналисту Ротенбергу, который обвинил Джоковича в эгоизме

28-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка жёстко ответил известному журналисту Бену Ротенбергу, который обвинил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в эгоизме.

Журналист критиковал Джоковича за то, что тот до последнего не снимается с US Open – 2022, тем самым отбирая шанс у других попасть в посев. «Если Джокович хочет пойти по пути эгоизма и ждать как можно дольше в ущерб другим, это его прерогатива. Я просто это документирую, потому что странно видеть, как звезда, которая не может легально въехать в США (из-за своего собственного выбора), отчаянно цепляется за это», — написал Ротенберг в своих социальных сетях.

«Почему он должен лишать себя единственного шанса сыграть? «Отчаянное цепляние» продвинуло его далеко в теннисе, не так ли? Ваши личная ненависть и повёрнутость на Новаке настолько непрофессиональны», — ответил Опелка Ротенбергу.