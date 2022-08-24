Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Затишье перед бурей». Медведев опубликовал загадочный пост перед стартом US Open

«Затишье перед бурей». Медведев опубликовал загадочный пост перед стартом US Open
Комментарии

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, возглавляющий мировой рейтинг, совершил новую публикацию в одной из популярных социальных сетей, намекнув на приближающийся старт US Open – 2022.

«Затишье перед бурей», — гласит публикация Медведева в «Твиттере» с прикреплённой фотографией с корта.

Напомним, старт открытого чемпионата США по теннису запланирован на 29 августа. В турнире категории «Большого шлема» примет участие 128 теннисистов. Призовой фонд US Open – 2022 составит рекордные $ 60 млн. Соревнование завершится 11 сентября.

Прошлогодним победителем турнира является именно Даниил Медведев, который обыграл тогда в финале серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). В женской сетке победительницей стала британка Эмма Радукану, одолевшая канадскую теннисистку Лейлу Фернандес 6:4, 6:3.

Новость по теме
Медведев заявился на турнир ATP-250 в Метце, который пройдёт параллельно с Кубком Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022