«Затишье перед бурей». Медведев опубликовал загадочный пост перед стартом US Open

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, возглавляющий мировой рейтинг, совершил новую публикацию в одной из популярных социальных сетей, намекнув на приближающийся старт US Open – 2022.
«Затишье перед бурей», — гласит публикация Медведева в «Твиттере» с прикреплённой фотографией с корта.
Напомним, старт открытого чемпионата США по теннису запланирован на 29 августа. В турнире категории «Большого шлема» примет участие 128 теннисистов. Призовой фонд US Open – 2022 составит рекордные $ 60 млн. Соревнование завершится 11 сентября.
Прошлогодним победителем турнира является именно Даниил Медведев, который обыграл тогда в финале серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). В женской сетке победительницей стала британка Эмма Радукану, одолевшая канадскую теннисистку Лейлу Фернандес 6:4, 6:3.
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