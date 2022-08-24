«Затишье перед бурей». Медведев опубликовал загадочный пост перед стартом US Open

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, возглавляющий мировой рейтинг, совершил новую публикацию в одной из популярных социальных сетей, намекнув на приближающийся старт US Open – 2022.

«Затишье перед бурей», — гласит публикация Медведева в «Твиттере» с прикреплённой фотографией с корта.

Напомним, старт открытого чемпионата США по теннису запланирован на 29 августа. В турнире категории «Большого шлема» примет участие 128 теннисистов. Призовой фонд US Open – 2022 составит рекордные $ 60 млн. Соревнование завершится 11 сентября.

Прошлогодним победителем турнира является именно Даниил Медведев, который обыграл тогда в финале серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). В женской сетке победительницей стала британка Эмма Радукану, одолевшая канадскую теннисистку Лейлу Фернандес 6:4, 6:3.